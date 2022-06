Redmi K50: questa versione è PAZZESCA, ma non è per noi

L’OEM cinese di proprietà di Xiaomi ha lanciato i nuovi device della gamma Redmi K50 diversi mesi fa. I dispositivi sono approdati in commercio in quattro colorazioni (nero, blu, silver, green) ma, poco tempo dopo, la compagnia ha lanciato anche una versione Snow White (veramente molto elegante) per il mercato asiatico. Dopo diversi leaks e rumors, è arrivata sul mercato ed è andata Sold Out dopo poche ore dalla messa in vendita.

Sappiamo infatti che questa variante è arrivata sul mercato nella colorazione Snow White al costo di 2399 CNY, vale a dire circa 357 dollari al cambio. Non sappiamo quando sarà nuovamente pronta per l’acquisto per i clienti asiatici; noi speriamo che possa arrivare anche da noi, ma stiamo apprendendo che si è trattato si una variante a tempo limitato.

Redmi K50: la Snow White è meravigliosa

Ad oggi, questo terminale è stato disponibile in quattro colorazioni (più quella bianca) al prezzo di 2899 CNY nella configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ora stiamo aspettando il debutto della controparte europea; da noi Redmi K50 sarà acquistabile con il marchio POCO; si chiamerà POCO F4 5G e dovrebbe venir presentato in Italia il 23 giugno.

Redmi K50: le specifiche tecniche

Troviamo uno schermo OLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz, un processore Dimensity 8100 di MediaTek coadiuvato da RAM LPDDR5 da 12 GB e da memorie UFS 3.1 molto capienti. Il flagship killer si basa su Android 12 e MIUI 13 in cima. C’è la batteria da 5000 mAh e una snapper selfie da 20 Mega. Posteriormente invece, troviamo tre ottiche: 48 Megapixel (principale) + 8 Mega (ultrawide) + 2 Mpx (Macro).

Se state cercando il POCO F4 GT, un’ammiraglia da gaming dal prezzo super contenuto, vi consigliamo di acquistarlo da Amazon; si trova in sconto a soli 549,90€. C’è il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm e la ricarica rapida da 120W.

