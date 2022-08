Redmi K50s Pro: ritorna la fotocamera TELE, a quanto pare

Secondo quanto si apprende in rete, sembra che il nuovissimo Redmi K50S Pro aka Xiaomi 12T Pro disporrà di un teleobiettivo inedito mai visto prima.

Basta tornare indietro nel tempo; il mese scorso infatti, Lu Weibing, il GM della compagnia cinese, aveva rivelato molti dettagli sui flagship del brand per la seconda metà del mese. Di fatto, il duo di device di punta della gamma K50S abbiamo scoperto che sarebbe stato dotato del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Adesso leggiamo nuovi leaks in merito.

Redmi K50S Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Probabilmente, le nuove ammiraglie presenteranno un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm; sicuramente questo diventerà ufficiale in Cina con il moniker Redmi ma nel resto del mondo invece, approderà come Xiaomi 12T (e 12T Pro, ovviamente). L’insider del web Digital Chat Station ha appena detto che questi nuovi gadget arriveranno sul mercato con processore, display e batteria migliorati. Inoltre, il leakster afferma che potrebbe esserci a bordo un teleobiettivo inedito (2X o 3X) . Non vedremo un sensore periscopico con zoom ottico 3X e OIS, a quanto pare. Questa lente potrebbe essere esclusiva di una futura versione “Zoom Edition”.

Se ricordate, in passato, sia il K20 che il K20 pro avevano un telelens ma negli anni la formazione ha perso l’ottica zoom in favore di inutili sensori macro da 2 Mega e da ottiche aggiuntive per la profondità di campo, anch’esse da 2 Mega.

Forse la compagnia sta facendo marcia indietro ma al momento è presto per dirlo. Il debutto dei nuovi Redmi K50s e Xiaomi 12T sembra essere dietro l’angolo. Restate connessi con noi per non perdervi gli ultimi dettagli in merito.

Intanto, se cercate un top di gamma dal prezzo contenuto vi suggeriamo Xiaomi 12

