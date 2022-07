Redmi K50s Pro: tutte le caratteristiche rivelate

In queste ore è trapelata la scheda tecnica completa relativa al nuovo Redmi K50s Pro. Secondo le indiscrezioni, il terminale presenterà un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, una fotocamera da 200 Megapixel e molto altro ancora. Ma andiamo con ordine.

L’OEM cinese numero uno al mondo ha intenzione di rilasciare i nuovi Redmi K50s nel mercato interno cinese nelle settimane a venire. Questi terminali verranno annunciati come Xiaomi 12T per il mercato globale.

Redmi K50s: ecco tutti i dettagli in merito

Il modello Pro è stato avvistato all’interno di moltissimi siti per la certificazione online; fra questi citiamo il TENAA e il CMIIT. Adesso, grazie all’insider Yogesh Brar scopriamo quale sarà la scheda tecnica del prodotto in questione.

In primo luogo, secondo l’insider, il Redmi K50s Pro avrà uno schermo OLED da 6,67 pollici con refresh rate da 120 Hz e supporto all’HDR10+.

Redmi K50s Pro

(rumoured)



– 6.67" OLED, 120Hz, HDR10+

– Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

– Rear Cam: 200MP + 8MP (UW) + 2MP (Macro)

– Front Cam: 20MP

– 8/12GB RAM

– 128/256GB storage

– Android 12, MIUI 13

– 5,000mAh battery, 120W charging

– Dual speakers, in-display fingerprint — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 27, 2022

Sotto la scocca invece, troveremo il nuovissimo processore di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1 , coadiuvato da 12 GB di RAM e da 256 GB di spazio interno. Ci dovrebbe essere anche una variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. La batteria potrebbe essere da 5000 mAh con fast charge da 120W.

Sul fronte fotografico citiamo la fotocamera principale da 200 Mpx. Sarà il secondo prodotto ad arrivare sul mercato con questa caratteristica, dopo il Moto X30 Pro previsto per il debutto il prossimo 2 agosto. Non mancherà una lente ultrawide da 8 Mpx e una macro da 2 Mpx. Anteriormente citiamo la selfiecam da 20 Mpx.

Non mancherà il doppio speaker stereo, il fingerprint in-display e il software Android 12 con base MIUI 13. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a restare connessi con noi; vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi. Come detto, da noi arriverà come Xiaomi 12T Pro. Il 12T invece, sarà più economico e presenterà il SoC Dimensity 8100 di MediaTek.

Intanto, se cercate un’ammiraglia del brand cinese vi consigliamo lo Xiaomi 12 a 619,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.