Redmi K50 Ultra: sarà un super cameraphone, pare

Quest’anno il sub brand di Xiaomi ha svelato la line-up Redmi K50 a scaglioni; abbiamo avuto prima la versione Gaming Edition (arrivata da noi con il sub brand di POCO) e successivamente le altre iterazioni.

Adesso abbiamo appreso che la compagnia lancerà il nuovo modello Redmi K50 Ultra; arriverà nella seconda metà dll’anno e sarà un portento sul lato fotografico.

Stando a quanto dichiarato da Digital Chat Station su Weibo, il nuovo flagship vanterà un sensore fotografico da 50 Megapixel; non sappiamo nulla sul modello in questione, ma solo che si chiamerà K50 Pro+ o K50 Ultra.

Redmi K50 Ultra: i dettagli

L’ammiraglia potrebbe avere una configurazione simile, in tutto e per tutto, a quella del modello Pro visto in passato; lo schermo dovrebbe essere 2K anteriormente e dovrebbe presentare la ricarica rapida da 120W. Adesso ci aspettiamo nuovi dettagli prima del debutto.

Il tipster Digital Chat Station ha svelato una serie di indiscrezioni finora, che si sono rivelate sempre molto accurate, soprattutto in merito ai brand cinesi e/o asiatici. Il leakster è stato il primo ad annunciare la data di debutto dei nuovi Redmi K50 e degli Xiaomi 12.

Giusto come “remind me”, vi ricordiamo che la gamma K50 di Redmi comprenderà tre modelli: il K50S, il K50S Pro e il K50 Ultra. Ad oggi, il K50G (Gaming Edition) è stato molto apprezzato e da noi si presenta come POCO F4 GT a 699,99€.

Il tipster ha poi ricordato che il modello Ultra debutterà nella seconda metà dell’anno e presenterà l’inedito Snapdragon 8+ Gen 1 che abbiamo visto di recente. Lo schermo sarà, nuovamente, con una risoluzione 2K e ci sarà un elevatissimo refresh rate.

Nelle notizie correlate, vogliamo consigliarvi anche lo Xiaomi 12 che, proprio oggi, si trova allo stesso prezzo del POCO (699,90€). Sono “cugini” con specifiche simili ma con un target di destinazione differente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.