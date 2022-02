Redmi K50: svelate le custodie del nuovo flagship

Xiaomi si sta preparando a lanciare la serie Redmi K50 in Cina abbastanza presto. Un nuovo poster teaser ha suggerito un debutto per il 16 di questo mese. Un post di Fast Technology Official su Weibo ha mostrato ora un paio di custodie per il futurio K50 Pro nei colori arancione e viola. Il creatore del render è stato così gentile da lasciare il terminale all'interno delle custodie, rivelando per la prima volta alcuni dettagli chiave sul suo design.

Redmi K50 Pro: sarà questo il suo design?

A giudicare dalla fuga di notizie, Redmi K50 Pro sarà dotato di un sensore di impronte digitali montato sul frame laterale proprio come quello della serie Redmi K40.

La fuga di notizie mostra anche che il Redmi K50 Pro sfoggerà una configurazione a tripla lente sulla back cover; i sensori avranno un'inedita disposizione a triangolo. Il principale dovrebbe essere da 108 MP, come notato dalla scritta posta sul retro del case. L'unità flash infine, sarà posizionata sotto le fotocamere.

Sebbene non sia ancora indicato, è lecito ritenere che il modello K50 standard presenterà un design quasi identico, il che significa che le custodie per il modello Pro saranno probabilmente compatibili con il suddetto terminale. Non è chiaro se i leak del case in questione siano ufficiali o riguardino accessori di terze parti.

I modelli della serie Redmi K50 dovrebbero seguire uno schema di denominazione simile a quello dei flagship del 2021. Ecco perché, presumibilmente, il Redmi K50 sarà soprannominato POCO F4 a livello globale. Restate connessi per maggiori informazioni.