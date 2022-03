Redmi K50 Pro+ sta arrivando e potrà battere Xiaomi 12 Pro

Poche ore fa, Lu Weibing, durante un'intervista, ha affermato che il prossimo smartphone di punta alimentato dal chip MediaTek Dimensity 9000 sarà un flagship in tutto e per tutto. Ha anche svelato il processore di punta del Redmi K50 Pro+.

Il motivo per cui lodiamo così tanto il MediaTek Dimensity 9000 è che adotta il processo a 4 nm di TSMC ed è composto da 1 super core Cortex-X2, 3 core Cortex-A710 grandi e 4 core piccoli Cortex-A510. Inoltre, integra la GPU ARM Mali-G710. Su AnTuTu, questo SoC è riuscito a superare 1 milione di punti. Per molti aspetti è identico allo Snapdragon 8 Gen 1, ma grazie al nodo di processo di TSMC fornisce prestazioni molto più stabili della controparte Samsung.

Oltre a un potente processore, scopriamo che Redmi K50 Pro+ supporterà la soluzione di ricarica rapida da 120 W. A proposito, la versione e-sport Redmi K50 rilasciata in precedenza supporta già la fast charge super veloce di Xiaomi. Con questa feature, la batteria da 4700 mAh del telefono può essere caricata completamente in soli 17 minuti.

Attraverso il suo account, Lu Weibing ha parlato della serie Redmi K50 dicendo che il suo deutto non è proprio dietro l'angolo. Lecito attendere una presentazione per aprile o dopo.

Bene, abbiamo parlato della versione più potente. Ma per quanto riguarda il resto dei modelli? Si scopre che la versione vanilla vedrà la presenza di un altro processore di MediaTek, il Dimensity 8100. Inoltre, questa è la prima volta che il sub brand di Xiaomi utilizza i chip MediaTek 5G sulle ammiraglie di fascia alta della serie K.

Per quanto riguarda questo SoC, si legge che è stato creato attraverso il processo a 5 nm di TSMC ed è composto da quattro core Cortex A78 grandi e quattro core Cortex A55 piccoli. La GPU è la Mali-G610 a sei core.

Lu Weibing ha affermato che le prestazioni del Dimensity 8100 hanno superato di gran lunga le aspettative. Ecco cosa ha scritto a riguardo:

Nel nostro test interno, il Dimensity 8100 non solo ha una potente prestazione di punta, ma ha anche un terrificante rapporto di efficienza energetica ultra elevato. Per questo motivo, quando giochi, non devi preoccuparti del caldo. In altre parole, a differenza di molti chip Snapdragon, incluso l'ultimo flagship, i nuovi chip Dimensity sono in grado di fornire prestazioni stabili di lunga durata.