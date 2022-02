MediaTek Dimensity 9000: ecco dove e quando lo vedremo

MediaTek conferma che il suo processore top di gamma, il Dimensity 9000, debutterà in uno dei device facente parte della serie Find X5. Ecco cosa sappiamo.

MediaTek Dimensity 9000: sta per arrivare, finalmente

La versione di MediaTek del chip Snapdragon 8 Gen 1 di punta di Qualcomm è già confermata; si chiamerà Dimensity 9000. Abbiamo già visto il chipset di punta mostrare le sue prestazioni incredibili rispetto a quelle dello Snapdragon 8 Gen 1 e dell'Exynos 2200 di Samsung. Ma come si suol dire, è presto per dirlo al momento. Il chip di punta di MediaTek deve ancora trovare la sua strada in uno smartphone. Bene, presto potremmo vedere uno smartphone alimentato da Dimensity 9000.

Il colosso taiwanese ha ora rilasciato un paio di teaser sul suo account Weibo ufficiale confermando che il chipset MediaTek Dimensity 9000 verrà lanciato per primo sulla serie OPPO Find X5. La società ha dichiarato categoricamente che il Dimensity 9000 sarà lanciato a bordo della serie Find X5 del costruttore cinese il prossimo 24 febbraio.

Dimensity 9000 di MediaTek si basa sul nodo architettonico a 4 nm di TSMC con un super core Cortex-X2 da 3,0 GHz, tre core A710 large da 2,85 GHz e quattro architetture mid-core A510 da 1,8 GHz.

In termini di prestazioni di riferimento, il punteggio AnTuTu del processore ha superato 1.017.488 punti, un valore superiore al punteggio dello Snapdragon 8 Gen 1.

Su GeekBench, il processore di punta ha ottenuto 1273 punti nel test single core e 4324 punti nel test multi core. Il punteggio del test multi-core supera quello dello Snapdragon 8 Gen 1, che scende tra 3.800 e 3.900 punti.

Scopriremo di più sul Dimensity 9000 quando la serie Find X5 diventerà ufficiale il 24 febbraio.

Nelle notizie correlate, abbiamo visto anche che il Dimensity 8000 riesce a battere – senza problemi – lo Snapdragon 888 dello scorso anno. Non c'è dubbio che MediaTek si stia impegnando per fornire un'esperienza incredibile per i suoi clienti e, ovviamente, per i consumatori finali.