Redmi K50: ecco quale sarà il suo processore

Presti tanti marchi cinesi sveleranno i loro nuovi smartphone di punta; si dice che Xiaomi, Redmi e altri riveleranno le loro proposte premium entro la fine dell'anno. Questi brand si stanno attualmente preparando per le conferenze di lancio. Presto, oltre allo Snapdragon 898 di Qualcomm, vedremo anche il processore di punta MediaTek Dimensity 2000. Mentre il SoC del chipmaker americano arriverà entro la fine del mese, quello taiwanese soltanto all'inizio del 2022.

Redmi K50 con MediaTek Dimensity 2000

Per ora, ci sono state numerose speculazioni sui SoC Dimensity 2000 e Snapdragon 898. Sembra che il primo eguaglierà o forse supererà il rivale di Qualcomm. Saranno entrambi chipst di punta di alto livello con prestazioni senza eguali. L'industria considera il futuro Dimensity come “la svolta di MediaTek“.

Ieri Lu Weibing, general manager di Redmi, ha menzionato per la prima volta il chip Dimensity 2000. Il suo post su Weibo reca scritto “Che chip è Dimensity 2000? Diteci tutti……”. Pertanto, sta chiedendo ai fan dell'azienda cosa ne pensano del prossimo processore di punta di MediaTek. Non è comune per i dirigenti delle migliori aziende menzionare prodotti che non intendono utilizzare. Questo post fa pensare che Redmi utilizzerà il suddetto processore di punta.

Il sottomarchio non rilascia molti smartphone premium e la serie K è la sua gamma di punta più popolare. Pertanto, si ipotizza che l'azienda utilizzerà il Dimensity 2000 sulla gamma Redmi K50. Ci sono anche diverse speculazioni che l'azienda potrebbe utilizzare questo chip per la versione potenziata da gaming della line-up.

Di fatto, la variante da gioco del K40 attualmente in vendita è dotata del chip Dimensity. Tuttavia, per molti è ancora molto indietro rispetto alle prestazioni di punta raggiunte dai SoC. Pertanto, il device in questione è la scelta migliore per gli amanti dei giochi da mobile. Tuttavia, il nuovo modello compenserà completamente questa mancanza. Speriamo di saperne di più nelle settimane a venire.