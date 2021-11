Redmi Note 11 Global: avrà un design tutto nuovo

La gamma Redmi Note 11 Global includerà un processore Qualcomm Snapdragon e un design aggiornato rispetto alla controparte cinese.

Redmi Note 11: design nuovo e processore diverso

Il mese scorso, il sub brand di Xiaomi ha presentato Redmi Note 11, Note 11 Pro e Note 11 Pro+ in Cina. Subito dopo il suo debutto, la società ha confermato di aver venduto 500.000 unità in un'ora dalla messa a disposizione per l'acquisto della serie.

Un nuovo rapporto di ThePIxel.vn parla dell'arrivo della line-up in Vietnam e nei mercati globali. Il rapporto rivela che la gamma avrà un design completamente diverso e presenterà chipset Snapdragon per i Paesi al di fuori della Cina.

Come è noto, il Redmi Note 11 è alimentato dal chip Dimensity 810, mentre Note 11 Pro e Pro+ sono guidati dal SoC Dimensity 920. Secondo la pubblicazione, il device per i altri mercati globali presenterà il chipset Snapdragon. Il rapporto afferma inoltre che le varianti Qualcomm si mostreanno anche in Cina con nuovi nomi.

Il rapporto afferma che i modelli Note 11 alimentati da SoC Snapdragon debutteranno nel primo trimestre del 2022. Non è chiaro il motivo per cui Xiaomi abbia deciso di utilizzare SoC Snapdragon invece dei chip Dimensity sulle iterazioni per i mercati globali.

Il tipster Chun ha ipotizzato che potrebbe essere dovuto alla poca quantità di SoC Dimensity immagazzinata nella struttura di Xiaomi. In precedenza aveva ipotizzato che lo Snapdragon 778G Plus e lo Snapdragon 695, presentati di recente, sarebbero stati presenti nelle edizioni Global della line-up.