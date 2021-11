Redmi K50 segnerà il "ritorno al passato" per Xiaomi

Secondo quanto riferito, la serie Redmi K50 disporrà – nuovamente – dei sensori di impronte digitali posti sotto il display, proprio come avveniva con le generazioni precedenti a quella attuale.

Redmi K50: facciamo il punto

Secondo quanto riferito, la serie Redmi K50 di Xiaomi segnerà il ritorno per la tecnologia del sensore di impronte digitali sotto il display; l'ultima volta che è stata avvistata era sulla serie K20 di pochi anni fa.

La gamma K di Redmi aveva eliminato il fingerprint sotto lo schermo in favore della tecnologia di impronte digitali montata sul frame laterale anche sui “flagship killer”.

Sebbene la tecnologia sia ancora un po' imperfetta e tenda ad essere meno accurata degli scanner per impronte digitali fisici posti lateralmente o posteriormente, è una dei preferiti dai fan perché è innegabilmente più “innovativa”. Tuttavia, la tecnologia è più costosa, motivo per cui Redmi ha scelto di eliminarla per ridurre parte del costo della serie K.

Ricordiao che la line-up K è sempre stata l'offerta top di gamma del sub brand di Xiaomi e tenerla esclusa dalla tecnologia sarebbe stato irragionevole. La società spedirà quindi i nuovi flagship con il fingerprint posto sotto lo schermo.

C'è da dire che questo non cambierà in alcun modo l'obiettivo della serie K50; secondo la compagnia, questi saranno dispositivi puramente orientati alle prestazioni. L'imminente processore di punta Snapdragon 898 a 4 nm di Qualcomm sarà quindi presente su questi device, o almeno sul modello Pro.

Per fare un confronto, la serie Redmi K40 (Poco F3/Mi 11X) è composta da Redmi K40 con Snapdragon 870 e Redmi K40 Pro/Pro+ con SD 888.

Oltre a quanto sopra, i nuovi smartphone saranno dotati di una ricarica rapida da 100 W+. Tuttavia, questa feature potrebbe essere limitata alle varianti Pro/Pro+. Ci saranno display AMOLED a 120Hz e la versione Pro avrà una fotocamera da 108MP.

Prevediamo che Xiaomi annuncerà i nuovi telefoni a dicembre o all'inizio di gennaio del prossimo anno, subito dopo il debutto del Mi 12.