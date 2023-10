Redmi Buds 3 Pro: auricolari PREMIUM a 39€, SOLO OGGI

Lasciati avvolgere da un suono perfetto con i Redmi Buds 3 Pro. Questi auricolari premium integrano una comodità pazzesca alla migliore tecnologia audio per un’esperienza sempre unica e immersiva. Ottieni il suono che vuoi semplicemente indossandoli e avviando la riproduzione della tua musica preferita. Si connettono automaticamente e anche a due dispositivi. Solo oggi li acquisti a 39,99 euro, invece di 69,99 euro. Questa offerta la trovi sul Mi Store a questo link.

Redmi Buds 3 Pro: il gioiellino di Xiaomi a prezzo top

Scegli di ascoltare la tua musica preferita con gli Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. Ogni dettaglio è impreziosito da componentistiche in grado di rendere ancora più piacevole e unico l’ascolto. Ad esempio la cancellazione attiva del rumore da 35 dB dispone di 3 impostazioni per una regolazione su misura in base a quanto vuoi isolarti da ciò che ti circonda. La bobina a diaframma composito vibrante da 9mm è speciale e assicura un audio pazzesco.

Grazie alla custodia di ricarica wireless hai fino a 28 ore di ascolto e fino a 6 ore con una sola ricarica. Compatibile con più sistemi, la loro connettività intelligente a due dispositivi rende ancora tutto più pratico. Affidati a questi auricolari super per entrare in una nuova dimensione del suono. Approfitta del Mi Store con la sua incredibile offerta. Acquistali ora a soli 39,99 euro, invece di 69,99 euro. Hai tempo solo oggi, salvo esaurimento scorte.

