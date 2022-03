Redmi 10C: UFFICIALE e costa pochissimo

Xiaomi ha appena tolto i veli al nuovissimo Redmi 10C, un midrange di fascia bassa dotato di specifiche tecniche molto interessanti.l Curiosamente, presenta un gotch (notch a goccia, in puro stile 2019) e ha una back cover molto carina con un modulo fotografico ricco e corposo.

Presente anche un fingerprint di ultima generazione sul frame laterale e mira ad essere un sostituto dell'ottimo Redmi 9C uscito diversi mesi fa.

Redmi 10C: le caratteristiche complete

Partiamo dal pannello: troviamo uno schermo da con tecnologia LCD da ben 6,71 pollici risoluto ma, curiosamente, l'azienda non ha svelato ulteriori dettagli in merito. Al momento infatti, non ci è dato sapere se si tratta di un HD+ o un FullHD+. Ad alimentare il tutto ci pensa Android 11 con skin MIUI 13 al seguito.

Sotto la scocca troviamo un potentissimo chipset Snapdragon 680 di Qualcomm, affiancato da RAM LPDDR4X da 4 GB (più che utili per un utilizzo standard del dispositivo) e ben 64 GB di memoria disponibile per l'utente. Si può anche scegliere una configurazione con 128 GB, ma segnaliamo che vi è lo slot per la microSD che ne espande ulteriormente la memoria. Cosa tiene accese le luci? Una capiente batteria da 4000 mAh con fast charge da 10W, non velocissima ma più che sufficiente per il prezzo a cui viene venduto il terminale.

Passiamo al comparto fotografico: Redmi 10C ha una snapper selfie da 5 Megapixel, mentre sul posteriore troviamo una main camera da 50 Mega, una vera novità per il terminale di fascia bassa, coadiuvata da una lente da 2 Mpx.

Quanto costa e dove viene venduto?

Al momento è disponibile in tre colorazione ed è approdato in Nigeria ad un prezzo (equivalente) di circa 188/209 dollari. Probabilmente arriverà anche in India e nel resto del mondo nelle prossime settimane.