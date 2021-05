Redmi 9C è uno smartphone super low-cost di casa Xiaomi. Costa solo 99€ su Amazon e vanta specifiche davvero interessanti. Se state cercando un device economico e non volete spendere molto, non avete di ché preoccuparvi. Questo dispositivo fa al caso vostro. Ha ben tre fotocamere, 2 GB di RAM e 32 GB di Storage. Unitamente a ciò, c’è la spedizione gratuita con Amazon Prime: sarà a casa vostra in meno di un paio di giorni senza pagare alcun costo aggiuntivo.

Redmi 9C: la soluzione ai vostri problemi

Il dispositivo è un prodotto ergonomico, realizzato in plastica e in tante diverse colorazioni frizzanti. Partiamo dal pannello: è un’unità con risoluzione HD+ Dot Display da 6,53 pollici. Non manca una tacca a goccia che cela lo snapper frontale per le videochiamate e i selfie di buona qualità.

Posteriormente troviamo tre sensori e un flash LED incastonati in un modulo quadrato di piccole dimensioni posto sull’angolo superiore sinistro. Non manca l’AI Camera per avere effetti creativi con i vostri scatti. Presente anche un fingerprint fisico sulla back cover.

Xiaomi Redmi 9C ha anche una batteria generosa che, grazie all’ottimizzazione software e al comparto hardware non troppo dispendioso in termini energetici, assicura un’autonomia record.

Il processore è un MediaTek Helio G35 octacore, ottimo per assicurare un’usabilità ottimale in ogni condizione e con qualsiasi applicazione: dai software per l’entertainment al social marketing, dalle app per la messaggistica istantanea ai client email. A ciò si abbinano 32 GB di memoria (ulteriormente espandibile mediante microSD) e 2 GB di memoria RAM.

Redmi 9C è il device per chi non vuole spendere molto ma vuole avere tutto ciò di cui necessita nel quotidiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Xiaomi

Smartphone