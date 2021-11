Redmi 10 2022, sempre più vicino al debutto

La scorsa settimana, l'informatore Kacper Skrzypek ha individuato il moniker Redmi 10 2022 nel database IMEI. È stato scoperto che i numeri di modello come 21121119SG e 22011119UY sono associati ad un nuovo terminale facente parte del sub brand di Xiaomi.

Redmi 10 2022: tutto quello che c'è da sapere

Il tipster ha condiviso alcune informazioni chiave sulle fotocamere del Redmi 10 2022. Allo stesso tempo, il telefono ha ricevuto diverse certificazioni che indicano che diventare andare ufficiale presto.

Il Redmi 10 2022 con numero di modello 21121119SG è stato certificato da siti di certificazione indonesiani come TKDN e SDPPI. Ha anche ottenuto certificazioni dalla CEE europea, dall'IMDA di Singapore e dal TUV. Nel database del TUV è apparsa anche una variante avente numero di modello 21121119VL.

Secondo Skrzypek, la configurazione della fotocamera posteriore del nuovo midrange di casa Redmi includerà una fotocamera principale Samsung S5KJN1 o una lente OmniVision OV50C40 da 50 megapixel, un'ottica Sony IMX355 da 8 megapixel e una camera OmniVision OV02B1B o GalaxyCore GC02M1B da 2 megapixel. L'informatore ipotizza che questo dispositivo potrebbe essere simile al Redmi 10, che ha debuttato ad agosto.

Giusto come “remind me”, il Redmi 10 ha un display IPS LCD FHD+ 90Hz da 6,5 ​​pollici, una fotocamera frontale da 8 megapixel e un'unità quad-camera così ripartita: 50 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel. Funziona su sistema operativo Android 11 basato su MIUI 12.5.

Il chip Helio G88 alimenta il Redmi 10 con un massimo di 6 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione. Ha una batteria da 6.000 mAh che supporta la ricarica da 18 W. Per sicurezza dei dati degli utenti, ha uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale lateralmente. Lo stesso terminale è disponibile con il moniker Redmi 10 Prime in India.

Non sappiamo quando approderà nel mercato europeo; ve lo comunicheremo non appena ci saranno maggiori dettagli in merito.