Recupera i dati persi per errore in un attimo con questa soluzione

Sempre meno recentemente capita di perdere o cancellare delle informazioni dal proprio computer. Quando succede questo lo sconforto è alto perché si pensa che siano dati persi definitivamente. Se li hai messi nel cestino poco male, li puoi ripristinare con un click. Ma se sono stati eliminati definitivamente come puoi ritrovarli in poco tempo? Scegli Stellar Data Recovery!

Grazie a questa soluzione hai uno strumento semplice e immediato per recuperare tutti i dati cancellati dal tuo dispositivo Windows. Lo puoi fare anche da dischi rigidi inaccessibili. Pensa, puoi recuperare documenti, file di posta elettronica, foto, video e molto altro ancora. Inoltre, hai anche la possibilità di recuperare unità danneggiate. Come funziona? Scopriamolo insieme.

Dati persi o cancellati per errore? Li recupera Stellar

Con Stellar Data Recovery puoi recuperare tutti quei dati persi o cancellati per errore che vorresti avere ancora a tua disposizione, ma che ora non ci sono più. Oltre a recuperarli, Stellar fornisce una visualizzazione chiara e ben ordinata dei risultati della scansione per aiutarti a identificare rapidamente i file rilevanti. Per recuperarli devi fare così:

Seleziona il tipo di dati che devi recuperare e fai clic su “Avanti“; Seleziona la posizione della cartella o dell’unità e fai clic su “Scansiona“; Seleziona il file e clicca su “Recupera” per salvare il file.

Provalo gratuitamente e poi acquista la versione che preferisci. Tutte sono ricche di funzionalità, utili in base al tuo utilizzo e alla situazione che devi affrontare. Se cancelli per errore un file, una foto, un video o qualsiasi altro contenuto multimediale non ti preoccupare, Stellar è in grado di recuperarlo. Se è un’unità di archiviazione a essersi rotta stai tranquillo, Stellar è in grado di trovare qualsiasi cosa tu cerchi per recuperarla.

