Recensione MiniPC BMAX B8 Pro: una potenza in miniatura

Il BMAX B8 Pro si presenta come una potente soluzione mini PC, progettata per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto. Con Windows 11 a bordo e un cuore pulsante costituito dal processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, questo mini PC offre un concentrato di prestazioni in un formato sorprendentemente ridotto. L’hardware sotto il cofano consiste di un processore Intel i7-1255U, 24GB di Ram LPDDR5, scheda video Intel Iris Xe Graphics e 1TB di spazio di archiviazione SSD espandibile.

Il BMAX B8 Pro è veramente “Mini”, misura appena 12.5 × 11.2 × 4.4cm, sta tranquillamente in una mano ed è leggerissimo (370 grammi) ma i 10 core del processore e i generosi 24 gigabyte di RAM rendono l’esperienza generale su Windows 11 estremamente fluida, a dispetto delle dimensioni.

Contenuto della Confezione

L’attenzione ai dettagli è evidente sin dall’apertura della confezione. Oltre al mini PC stesso, troviamo un manuale utente, un cavo HDMI (sempre gradito), e un alimentatore da 19v/2,5a. Il pacchetto è curato e completo, pronto per un’esperienza plug-and-play.

Ottimo anche il supporto metallico che permette di montare il pc direttamente dietro ai monitor provvisti di attacco VESA.

Caratteristiche del PC

Il case è interamente in plastica, ma la robustezza del materiale e il design gli conferiscono un feeling abbastanza “premium” al tatto e alla vista. Sul pannello frontale troviamo, oltre al tasto di accensione, 2 porte USB-3 di tipo A, una porta USB-C e il jack audio stereo.

Sul retro invece: alimentazione, una porta LAN da 1Gbps, 2 porte USB 2.0 e 2 porte HDMI 2.1 che unite alla USB-C frontale ci danno la possibilità di collegare fino a 3 monitor. All’interno è montato un SSD di tipo NVMe da 1 TB e c’è anche la possibilità di aggiungere un secondo disco da 2.5″ grazie alla presenza del connettore SATA, espandendo così ulteriormente lo spazio di archiviazione. Completano il reparto connettività una scheda WiFi 6 e Bluetooth 5.2.

Prestazioni e Benchmark

Durante le prove, il BMAX B8 Pro ha dimostrato la sua versatilità dal primo avvio, eccellendo sia come PC per ufficio che come media center. La riproduzione fluida di video in 4K e la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione confermano la sua validità per un’ampia varietà di utilizzi. Il PC scalda pochissimo e difficilmente si attivano le ventole, che sono in ogni caso molto silenziose e dimostrano un’efficace gestione della dissipazione del calore grazie al sistema di raffreddamento intelligente con ventola e due heatpipes in rame. Le prestazioni sono ottime, sia per le attività quotidiane che per i compiti più impegnativi.

I benchmark confermano la potenza della GPU Intel Iris Xe, garantendo una resa grafica di alto livello e che non sforza troppo nell’utilizzo quotidiano. La presenza del WiFi 6 e della porta LAN da 1Gbps assicurano una connettività veloce e affidabile. BMAX B8 Pro è consigliato a chi cerca un PC comodo e rapido per l’utilizzo di tutti i giorni, ma al tempo stesso performante quando vengono eseguiti task più impegnativi. Le dimensioni ridotte lo rendono versatile e perfetto per qualsiasi contesto, dallo studio fatto in casa all’ufficio.

Pro e Contro

Pro:

Prestazioni di alto livello.

Ampia quantità di RAM e spazio di archiviazione.

Connettività completa con WiFi 6, Bluetooth 5.2 e LAN da 1Gbps.

Design compatto e leggero, ideale per spazi ridotti, o per portabilità.

Sistema di raffreddamento intelligente.

Contro:

L’assenza di una porta Thunderbolt potrebbe deludere alcuni utenti avanzati.

Cavo dell’alimentatore corto.

Conclusioni

Il BMAX B8 Pro si distingue come un mini PC che offre prestazioni da desktop in un formato compatto. Con una configurazione hardware di tutto rispetto, un design elegante e un pacchetto completo, si rivolge agli utenti che cercano la massima potenza senza compromettere lo spazio.

BMAX B8 Pro è attualmente in vendita su GeekBuying a 379,99€ grazie al codice sconto NNNDEBMB8P: inseriscilo in fase di checkout e approfitta del 10% di sconto!

Se siete alla ricerca di un mini PC performante e ben equilibrato, il BMAX B8 Pro è una scelta eccellente per gli appassionati di tecnologia che non vogliono fare concessioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.