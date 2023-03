Recensione Barbeque a gas Campingaz Texas Revolution

Chi ama grigliare prima o poi si troverà tra le mani un barbecue a gas. Più rapido di una griglia a carbone, il barbecue a gas è un must del BBQ texano, un mix di tecniche e tradizioni di lente cotture che tuttora vengono replicate.

Noi abbiamo provato il barbecue a gas Campingaz Texas Revolution che, come suggerisce il nome stesso, è lo strumento adatto per addentrarvi nel magico mondo dell’american grill. In questa recensione vedremo perche è un ottimo barbecue a gas, dotato di una potenza complessiva di 8,2kW grazie ai due bruciatori, ai quali si aggiunge anche un comodo fornello laterale da 2,3kW, molto utile se si vogliono riscaldare salse e condimenti prima di servire la carne.

Compatto, versatile e anche robusto, il Campingaz Texas Revolution è il barbecue ideale per chi sceglie di grigliare in giardino o terrazzo senza voler impegnare troppo spazio, grazie anche alla presenza di due ruote che lo rendono mobile e facile da spostare in caso di necessità.

Tra i barbecue a gas con pietra lavica, il Campingaz Texas Revolution si distingue per la sua facilità di utilizzo e l’estrema versatilità, resa possibile anche da una griglia scaldavivande con cui mantenere al caldo le proprie pietanze prima di servirle.

Panoramica e caratteristiche

Il Campingaz Texas Revolution è un ottimo barbecue a gas, compatto ma al tempo stesso con tutto l’occorrente per permettervi di immergervi nel mondo dei barbecue a gas. Misura 80×33,5×40 cm e questo lo rende molto pratico da inserire anche negli spazi più piccoli.

Il barbecue a gas funziona grazie ai due bruciatori indipendenti che riescono a erogare una potenza complessiva da 8,2kW in grado di riscaldare velocemente la pietra lavica posta al di sotto della griglia. La griglia è in ghisa smaltata, e questo le permette di accumulare velocemente il calore necessario da cedere ai cibi.

Sul lato sinistro troviamo un ripiano comodo per appoggiare vassoi o strumenti, ma richiudibile all’occorrenza. Sul lato destro, invece, è presente il fornello da 2,3kW che vi consentirà di tenere al caldo eventuali salse o condimenti con cui servire la carne.

Frontalmente troviamo invece dei comodi ganci per appendere strumenti e presine, oltre a un comodo portaspezie su cui riporre le vostre spezie preferite da usare prima o dopo aver effettuato il rub dell carne.

Il barbecue è dotato di un coperchio su cui è installato un termometro, utile per misurare e regolare la temperatura interna del barbecue.

La struttura del mobile è tutta in acciaio, materiale che rende solido e robusto il Campingaz Texas Revolution: il barbecue pesa infatti 29,5kg. Le uniche parti in plastica sono i ganci posti sulla parte frontale.

Il Campingaz Texas Revolution supporta butano e propano, e nella nostra prova abbiamo utilizzato una bombola di GPL. Vi ricordiamo che regolatore di pressione e tubo non sono inclusi ma vanno acquistati separatamente, a seconda del tipo di attacco della vostra bombola ed in conformità con gli standard.

Potenza e qualità del Campingaz Texas Revolution

Nonostante sia dotato di soli due bruciatori, il Campingaz Texas Revolution riesce a svolgere egregiamente il proprio dovere grazie alla perfetta gestione delle temperature.

L’accensione del barbecue a gas avviene tramite un sistema piezoelettrico, molto semplice sia da installare che da utilizzare. Una volta aperto il gas, bisognerà far scattare il pulsante rosso per poter accendere i due bruciatori.

L’accensione può essere indipendente: potrete infatti scegliere di utilizzare un solo bruciatore, magari in caso di cottura indiretta, e regolare così la temperatura interna del vostro barbecue.

La griglia scaldavivande è estremamente utile nel caso proprio scegliate una cottura indiretta della carne. Vi permette infatti di poter riporre il vostro taglio sulla parte più alta del barbecue, evitando il contatto diretto con il calore, in modo tale da poter gestire anche le cotture più lunghe in pieno stile texano.

Qualità del lavoro svolto dal prodotto

Se provenite da un barbecue a carbone, il passaggio a un barbecue a gas con pietra lavica sarà molto semplice. Con il Campingaz Texas Revolution avrete di sicuro tempi di attesa ridotti, grazie ai due bruciatori: se aperti al massimo, in 15 minuti il barbecue raggiunge i 250 gradi con coperchio chiuso.

Le alte temperature permettono così un’ottima cottura diretta della carne, che si sigillerà molto rapidamente per rimanere succosa e tenera all’interno. La gestione delle temperature è molto semplice grazie al fatto che i bruciatori possono essere accesi in maniera indipendente, e questo vi permetterà di tenere sotto controllo la cottura, soprattutto nel caso in cui scegliate di fare cotture più lunghe a temperature più basse.

La griglia in ghisa scalda velocemente e riesce a contenere diversi tagli. La sua dimensione è di 55×33 cm che vi fornirà un’area di cottura da 1.800 cm2, adeguata per cuocere contemporaneamente tagli per quattro persone.

Autonomia e alimentazione del barbeque Campingaz Texas Revolution

Il consumo di gas è di circa 1kg/h, e il nostro consiglio è quello di dotarsi di una bombola di un paio di bombole da 5kg per iniziare, in modo tale da poter effettuare il cambio se la prima dovesse esaurirsi.

Per grigliate più lunghe, infatti, è consigliabile avere una bombola di scorta oppure una sola bombola con un ingente quantitativo di combustibile.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

La manutenzione del Campingaz Texas Revolution è quella che riguarda tutti i barbecue a gas. Come prima cosa bisogna sempre accertarsi di non essere in presenza di fughe di gas prima di accendere il barbecue. Per far questo, una volta collegata la bombola, potrete utilizzare gli spray adatti in commercio oppure, in alternativa, una soluzione composta al 50% da acqua e al 50% da sapone per i piatti. Ungete tutti i raccordi con la soluzione, aprite il gas e vedete se si formano delle bolle: se la risposta è sì, allora c’è una fuga di gas e bisogna stringere ulteriormente i raccordi. In caso contrario, potete procedere all’accensione del barbecue.

Il tubo del gas che fa da raccordo tra bombola e barbecue ha una data di scadenza che, di solito, è riportata sul tubo stesso. Lo stesso vale per il tubo che fa da raccordo tra fornello laterale e ugelli: anche questo va sostituito entro la data riportata.

È possibile anche pulire i due bruciatori in maniera molto semplice: basta rimuovere la prima griglia in ghisa e la seconda griglia che tiene la pietra lavica. A quel punto è possibile rimuovere eventuali ostruzioni dai bruciatori con una bomboletta di aria compressa.

Quanto costa il barbecue a gas Campingaz Texas Revolution

Il Campingaz Texas Revolution ha un prezzo di listino di 359€, ma spesso è in offerta su Amazon a meno di 298€.

Il regolatore di pressione con tubo che vi consigliamo, per una bombola con attacco Italia, è quello della stessa marca al prezzo di 19€.

Pro Contro Pro 2 bruciatori indipendenti con ottima potenza complessiva

compattezza

rapporto qualità/prezzo Contro La pietra lavica compresa è insufficiente

Regolatore di pressione e tubo non inclusi

Montaggio lungo

H2: Considerazioni finali

Il Campingaz Texas Revolution è un ottimo barbecue entry level che consigliamo a chi sta cercando praticità e vuole abbandonare la griglia a carbone. Vi permetterà di divertirvi durante le vostre grigliate in compagnia, grazie ai due pratici bruciatori e alla potenza complessiva di 8,2kW.

La presenza del fornello laterale aumenta la comodità perché vi consente di tenere sotto controllo le varie cotture e non allontanarvi. Inoltre, la seconda griglia rialzata permette le cotture indirette con una gestione delle temperature davvero rapida e precisa.

Un barbecue davvero solido, versatile e facile da utilizzare adatto anche ai più esperti.

Domande frequenti sul barbeque Campingaz Texas Revolution In quanto tempo si riscalda? Per ottenere una temperatura di 200° occorrono circa 10 minuti a massima potenza e coperchio chiuso. Quanto consuma? Il consumo dichiarato è di 1kg di gas per ogni ora. È possibile innestare un affumicatore? Non è possibile innestare un affumicatore a freddo, ma è possibile inserire un affumicatore in acciaio sopra la superficie di cottura. Con quale tipo di gas funziona? I combustibili supportati sono propano (GPL) e butano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.