Realme, sarà suo il primo smartphone con lo Snapdragon 8 Gen 1+?

A distanza di qualche giorno dal lancio dei nuovi processori Qualcomm Snapdragon 8 Gen+1 e Snapdragon 7 Gen 1, Realme ha ufficialmente annunciato che il modello Realme GT 2 Master Explorer Edition sarà il primo smartphone al mondo a montare il nuovo chip top di gamma di Qualcomm.

Con un post ufficiale pubblicato su Weibo, infatti, l’account di Realme svela che la compagnia ha intenzione di battere sul tempo tutti gli altri OEM Android e arrivare per prima sul mercato con un device potentissimo e di ultima generazione.

Il primo smartphone con lo Snapdragon 8 Gen 1+ sarà di Realme

Sebbene la compagnia non abbia rilasciato informazioni dettagliate circa l’eventuale data di presentazione di questo smartphone – è chiaro che l’intento della compagnia era solo quello di annunciare il nuovo top di gamma -, in tutta probabilità scopriremo maggiori dettagli sul device a partire dalle prossime settimane.

Il nuovo smartphone Realme GT 2 Master Explorer Edition prenderà il posto dei modelli Realme GT Maser Edition e Master Explorer Edition presentati lo scorso mese di luglio rispettivamente con i processori Qualcomm Snapdragon 778G e Qualcomm Snapdragon 870; molto probabilmente la compagnia presenterà il nuovo device durante il mese di luglio, ma non ci sono conferme a riguardo.

Inoltre, considerando la collaborazione con il designer Naoto Fukusawa per quanto riguarda la singolare lavorazione del telaio posteriore della serie Master Edition, c’è chi si chiede se anche il nuovo smartphone avrà dalla sua un telaio nato dalla mente geniale dell’artista. In attesa di scoprire ulteriori informazioni su Realme GT 2 Master Explorer Edition, il buon Realme GT Master Edition crolla di prezzo in questa offerta su Amazon con uno sconto del 28%.

