Realme lavora a una ricarica rapida che vi farà cadere dalla sedia

Se Realme chiude il 2021 con un incredibile record di vendite, siate pur certi che si appresta ad aprire il 2022 con il botto: un inedito rumor pubblicato su Weibo svela che il colosso cinese ha in programma di svelare la ricarica rapida a 150 W al MWC di Barcellona.

Realme al MWC svelerà la ricarica rapida Dart Charge da 150 W

Digital Chat Station, leaker piuttosto affidabile, ha pubblicato su Weibo una immagina relativa all'invito della compagnia all'evento in fiera su cui è possibile notare un cavo di ricarica nascosto da un foglio di carta spessa: uno sguardo più attento svela il simbolo della ricarica Dart Charge. Con ogni probabilità l'azienda sfrutterà il palco del Mobile World Congress per svelare in anteprima mondiale la nuova tecnologia di ricarica rapida che, con ogni probabilità, andrà a prendere il posto della UltraDart da 125 W presentata nel 2020.

Secondo Digital Chat Station lo smartphone che sfrutterà la nuova ricarica a 150 W utilizzerà lo stesso caricabatterie da 160 W di OPPO. Realme GT 2 series, attesa a breve anche nel nostro Paese, utilizzerà la tecnologia di ricarica rapida a 65 W, pertanto è possibile che il device che supporterà la ricarica a 150 W arriverà solo nei prossimi mesi o addirittura l'anno prossimo.

Non ci resta che attendere qualche settimana e scoprire tutte le novità sulla tecnologia durante il MWC 2022 di Barcellona.

