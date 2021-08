Un noto leakster ha rivelato che il Realme Pad avrà sotto la scocca un processore Helio G80 di casa MediaTek. Scopriamo le altre caratteristiche nell'articolo completo.

Realme Pad: le caratteristiche complete

L'azienda di proprietà di OPPO ha già confermato alcuni mesi fa che avrebbe lanciato il suo primo tablet nel corso del 2021. Alcuni dei dettagli del terminale, che verrà lanciato con il moniker Realme Pad, sono emersi da quando è stato confermato il suo arrivo. Oggi, un altro dettaglio chiave è stato rivelato.

Le nuove informazioni provengono dallo YouTuber indiano Sahil Karoul. All'inizio della giornata di ieri, ha twittato che il Realme Pad vanterà un processore MediaTek Helio ma non ha rivelato il nome esatto del modello in questione. Ora “ha fatto uscire il gatto dalla borsa” e ha indicato che il SoC presente all'interno del tablet sarà l'Helio G80.

La notizia potrebbe essere una delusione per coloro che si aspettano una CPU premium sotto il cofano del primo tablet del sub brand di OPPO. Ricordiamo infatti che l'Helio G80 lanciato l'anno scorso è un processore di fascia media che non può competere con i più potenti presenti all'interno di tablet concorrenti come i terminali della serie Mi Pad 5 di Xiaomi (Snapdragon 860 e 870 di Qualcomm). . Tuttavia, con un SoC di fascia media, il Realme Pad dovrebbe essere significativamente più economico degli altri.

Altri dettagli del Realme Pad già rivelati includono uno schermo AMOLED da 10,4 pollici, quattro altoparlanti stereo, fotocamere da 8 MP e supporto per lo stilo capacitivo che può essere riposto all'interno del tablet. È stato anche riferito che avrà una capacità della batteria di 7100 mAh. Una fuga proveniente dalla stessa fonte afferma che il tablet sarà lanciato ufficialmente il 9 settembre.

