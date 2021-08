La data di lancio del nuovo Realme Pad è stata anticipata; ecco cosa aspettarsi dal primo tablet del sub brand di casa OPPO. Con l'annuncio dei primi Realme Book in India e Cina, l'azienda si è avventurata nel mercato dei laptop. Si prevede inoltre, che la società annunci presto il suo primo tablet per il grande pubblico. Ora, grazie alle informazioni rilasciate dal noto YouTuber indiano Sahil Karoul, conosciamo la data di lancio del dispositivo.

Realme Pad: il debutto è dietro l'angolo, a quanto pare

Il tweet di Karoul suggerisce che il Realme Pad sarà annunciato il 9 settembre in India. Non ha specificato se il tablet verrà ufficializzato in India o in Cina. Se la data di debutto dovesse rivelarsi corretta, la società inizierà presto a stuzzicare la fantasia degli utenti con teaser e poster promozionali già a partire da questa settimana.

Specifiche tecniche

I rapporti hanno rivelato che il device misura 246 x 156 x 6,8 mm e ospita un pannello AMOLED da 10,4 pollici. Non è chiaro quale processore sarà presente sotto il cofano del dispositivo, ma si ipotizza che possa essere rilasciato con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata.

Il tablet ospiterà una batteria da 7.100 mAh, abbinata alla tecnologia di ricarica rapida dell'azienda. Funzionerà su Android 11 e Realme UI. Non mancherà una fotocamera anteriore da 8 megapixel e una main camera posteriore da 8 megapixel con supporto per l'autofocus.

Il gadget dovrebbe arrivare nelle varianti Wi-Fi e Wi-Fi + LTE. È possibile che il dispositivo supporti la stilo capacitiva. Non ci sono ancora informazioni in merito ai sui suoi prezzi, ma in base ai suoi rendering trapelati, sappiamo che potrebbe arrivare in due colorazioni (grigio e oro).

