L'elenco Geekbench ha appena indicato quali saranno le specifiche tecniche complete del futuro Realme Pad; sono emersi i dettagli sul processore di bordo e sulla RAM disponibile.

Realme Pad: facciamo il punto

All'inizio di questo mese, lo Youtuber indiano Sahil Karoul ha affermato che il sub brand di OPPO annuncerà il Realme Pad il 9 settembre. I fan del brand hanno ipotizzato che il tablet contenesse uno Snapdragon serie 8XX o 7XX. Tuttavia, si è scoperto che il tablet sarà guidato dal chipset MediaTek Helio G80. Ora, il suddetto prodotto è stato individuato sul sito di benchmarking di Geekbench.

Il prossimo Realme Pad è stato individuato con il numero di modello RMP2102 in un paio di siti di certificazione come IMDA di Singapore, EEC in Europa, BIS in India e NBTC in Thailandia. Ora, lo stesso dispositivo è apparso sul sito di benchmarking di Geekbench.

L'elenco rivela che questo gadget sarà alimentato dal chip octa-core MT6769V/CU di MediaTek, che include sei core CPU che funzionano a 1,80 GHz e due core CPU con clock a 2,0 GHz. Questi indizi sono sufficienti per capire che il primo tablet del sottomarchio di OPPO sarà alimentato dall'Helio G80. Non di meno, l'elenco afferma che disporrà di 4 GB di RAM ed conterrà Android 11 ou of the box. È probabile che il sistema operativo sia sovrapposto all'interfaccia utente di Realme progettata per tablet. Il terminale ha ottenuto 326 nel test single-core e 1144 nel test multi-core.

Rapporti passati hanno rivelato che il Realme Pad misura 246 x 156 x 6,8 mm e ospita un pannello AMOLED da 10,4 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Ha una fotocamera frontale da 8 megapixel e il suo guscio posteriore presenta una lente da 8 MPX con supporto per l'autofocus.

Il gadget sarà alimentato dall'Helio G80 e da una batteria da 7.100 mAh; offrirà una memoria interna di 64 GB. Il tablet dovrebbe essere dotato di altre funzionalità come quattro speaker stereo, Wi-Fi e 4G LTE. Supporterà, probabilmente, uno stilo.

OPPO

Tablet