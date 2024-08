realme Note 50: fluidità garantita 48 mesi a soli 99€ su Unieuro

Grazie a realme Note 50 ti assicuri uno smartphone tra i più longevi di sempre. Dotato di componentistiche premium, nonostante il prezzo competitivo, è la tua migliore scelta di lunga durata. Acquistalo oggi a soli 99,99€, invece di 119,99€. Lo trovi solo su Unieuro a questo super prezzo.

Sbrigati finché sei ancora in tempo. La promozione potrebbe terminare in un attimo per esaurimento scorte. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa e puoi pagare in 3 rate a tasso zero, da soli 33,33€ al mese senza interessi, selezionando PayPal o Klarna.

realme Note 50: vivi un’esperienza ancora più performante

Il realme Note 50 è uno smartphone di tutto rispetto che costa veramente poco. Acquistalo ora con meno di 100€ su Unieuro. Il suo display da 6,4 pollici con refresh rate a 90Hz è super fluido e offre un’esperienza a tutto tondo per garantirti produttività, intrattenimento e gaming immersivi.

Grazie alle mini capsule ottieni informazioni importanti in ogni momento come lo stato della batteria, l’utilizzo dei dati, i passi percorsi e molto altro ancora. La sua batteria da 5000 mAh garantisce una durata molto lunga. La sua potenza dura tutto il giorno offrendo 106 ore di musica.

Il chipset Octa-core è davvero potente per offrire prestazioni di alto livello e un’efficace capacità di elaborazione. Acquistalo adesso a soli 99,99€, invece di 119,99€.