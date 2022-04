Realme Narzo 30A con SUPER batteria da 6000 mAh: ti bastano 118€

Lo smartphone Realme Narzo 30A, nonostante un prezzo di vendita clamorosamente basso, ha tutto ciò che serve per garantirti un'esperienza di utilizzo soddisfacente: ampio display, memoria interna espandibile con microSD, processore ideale per il gaming e, soprattutto, una fenomenale batteria da 6000 mAh.

Un'occasione di cui approfittare subito, prima che la promozione termini: effettua ora il tuo acquisto e, grazie alle offerte di primavera su Amazon, godrai di uno sconto del 21% che ti consentirà di avere il telefono con appena 118,99 euro ed un risparmio di oltre 31 euro.

Smartphone Realme Narzo 30A a prezzo stracciato con le offerte di primavera su Amazon

Nella zona frontale abbiamo un bellissimo display da 6,5 pollici con risoluzione HD+, per immagini sempre chiare e nitide. Il processore Helio G85 Octa-core è perfetto per giocare, ma anche per svolgere con estrema rapidità tutte le normali operazioni. In questo modello viene assistito da 16 GB di memoria interna, che potrai tranquillamente espandere con microSD, e 4 GB di RAM. Hai due numeri di telefono? Nessun problema: lo smartphone Realme Narzo A30 garantisce pieno supporto per il Dual SIM e senza dover rinunciare alla microSD.

Davvero niente male gli scatti che riuscirai a salvare grazie alla doppia fotocamera posteriore da 13 MP. Non manca neppure una fotocamera selfie da 8 MP. Il vero fiore all'occhiello, però, è la mega batteria da 6000 mAh: lunghissima durata in fase di utilizzo e supporto per la ricarica rapida a 18 W per ridare subito il giusto quantitativo di energia al telefono.

Non perdere questa opportunità, le unità disponibili termineranno prima di quanto credi: metti nel carrello il tuo nuovo smartphone Realme Narzo 30A e, oltre ad un notevole risparmio di spesa, lo riceverai nel giro di pochi giorni e con spese di spedizione gratuite.