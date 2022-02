Realme ha pronta la ricarica rapida a 200W, a quanto pare

Nella giornata di ieri Realme dichiarava che durante il MWC di Barcellona presenterà una nuova tecnologia di ricarica rapida etichettata come la “più veloce mai realizzata per gli smartphone” senza sbilanciarsi oltre: in queste ore scopriamo che il colosso cinese potrebbe essere pronto a svelare la tecnologia di ricarica rapida a 200W. L’indiscrezione è stata pubblicata online e ruota attorno alla pubblicazione di una immagine che ritrae un inedito caricabatterie di Realme in grado di raggiungere i 200W di output a 20V-10A.

Realme sta per lanciare la ricarica rapida per smartphone a 200W?

Il caricabatterie con codice prodotto VCK8HACH è stato svelato per la prima volta in esclusiva da Gizmochina e sembra confermare che l’azienda sia realmente pronta a lanciare sul mercato la ricarica a 200W – è interessante scoprire se offrirà le stesse caratteristiche di quella a 200W che Xiaomi aveva svelato a giugno dell’anno scorso.

Nella news di ieri avevamo riportato che Digital Chat Station, uno dei più affidabili leaker per quanto riguarda i piani di lancio degli OEM cinesi, aveva anticipato che Realme avrebbe presentato la ricarica rapida a 150W. Al momento non ci sono ulteriori indicazioni ma sappiamo per certo che la serie Realme GT2 Pro in arrivo al MWC di Barcellona non si spingerà fino a tanto: il modello Realme GT2 Pro, infatti, offre il supporto alla ricarica rapida Superdart Charge a 65W.