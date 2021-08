Secondo quanto confermato dal CEO dell'azienda in queste ore, sembra proprio che la gamma Realme GT sostituirà la serie Realme X.

Realme GT sarà la linea di punta della società

All'inizio di quest'anno, il sub brand di OPPO ha presentato la sua serie GT nel mercato cinese; in questa line up troviamo telefoni come il GT 5G, GT Neo, GT Neo Flash Edition e i recentissimi GT Master/Explorer Edition. Alcuni di questi device della gamma arriveranno in tutto il mondo solo a partire dal prossimo 18 agosto, con il lancio ufficialmente in Europa e India.

Mentre la società sta pianificando di diffondere la nuova serie in più mercati, sta anche lavorando per accantonare una vecchia serie di smartphone.

Secondo quanto riferito, l'azienda sta pianificando di interrompere la sua serie Realme X di dispositivi di fascia media premium e pare che voglia sostituirla con la GT Series. Nei colloqui con i ragazzi di TechRadar, il CEO Madhav Sheth ha confermato che la nuova line-up sostituirà ufficialmente la vecchia gamma di prodotti.

Sheth ha detto: “La X sarà sostituita dalla GT; quindi la GT è la nuova X.” Significa che i telefoni facenti parte della X-series che offrivano specifiche di fascia alta a prezzi accessibili, d'ora in poi non esisterà più. Tuttavia, i prodotti GT, che forniranno comunque un'esperienza simile a quella di un'ammiraglia, prenderanno le redini del comando d'ora in poi.

In particolare, le altre linee di telefoni di Realme: C, la serie numerata Realme e Narzo continueranno a essere lanciate nei rispettivi segmenti di mercato. La nuova formazione GT, invece, sarà solo un'aggiunta.

Detto questo, i terminali sono attualmente disponibili in Cina e pare che stiano per essere lanciati in altri importanti mercati come quelllo europeo e indiano. Possiamo aspettarci che la serie raggiunga presto più Paesi e potremmo anche vedere alcuni nuovi telefoni in arrivo quest'anno o il prossimo.

