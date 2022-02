Realme GT Neo 3 si mostra in un leak: è il nuovo flagship killer?

Inizio anno piuttosto scoppiettante per Realme che, mentre si prepara a portare Realme GT2 series in Europa al MWC, sta lavorando sul nuovo Realme Pad Mini e anche su Realme GT Neo 3 che in queste ore viene svelato in una serie di render ad alta risoluzione pubblicati in un leak del sempre affidabile @OnLeaks.

Realme GT Neo 3 si mostra per la prima volta in un leak ad alta risoluzione

In base alle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il nuovo smartphone del colosso cinese punterà molto sul comparto fotografico: i render svelano l'introduzione di un imponente sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), zoom digitale, auto flash, tap to focus e riconoscimento automatico del volto; la fotocamera frontale dovrebbe essere da 16 MP.

Frontalmente si indica che Realme GT Neo 3 possa montare un pannello AMOLED da 6.62 pollici con sensore di impronte integrato, mentre sotto la scocca sembra possa trovare posto il processore Qualcomm Snapdragon 888 accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Piuttosto interessante la batteria con un modulo da 5000 mAh e supporto alla ricarica rapida, così come la presenza di Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0 sin dalla prima accensione.

È quasi certo che il device supporti la connettività 5G, 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.2, NFC e forse anche il jack audio da 3.5 mm. Per quanto riguarda il prezzo di lancio e la data di presentazione, sembra che il device possa arrivare entro la fine di giugno a un prezzo pari a circa 300 ero al cambio, ma non ci sono ancora informazioni dettagliate a riguardo.