Realme Pad Mini spunta fuori all'improvviso: cosa ne ve pare?

A inizio gennaio Madhav Sheth, AD di Realme, aveva confermato che nel corso dei prossimi mesi avremo visto l'arrivo di nuovi tablet in varie fasce di prezzo: in queste ore, grazie al sempre affidabile @OnLeaks, abbiamo l'opportunità di scoprire diverse informazioni su Realme Pad Mini grazie a un leak con tanto di render ad alta risoluzione.

Realme Pad Mini svelato quasi completamente da un leak

Secondo le informazioni condivise in queste ore dal leaker, sappiamo che con tutta probabilità Realme Pad Mini monterà un pannello da 8.7 pollici abbracciato da un telaio unibody in alluminio. Sotto la scocca è quasi certo che troverà posto il processore Unisoc T616 – il Pad Mini di Realme è a tutti gli effetti un tablet di fascia media – accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno.

Per quanto riguarda il comparto multimediale si parla della presenza di una fotocamera frontale da 5 MP e una posteriore da 8 MP, mentre sotto la scocca sarà quasi sicuramente presente una batteria da 6400 mAh con ricarica rapida a 18 W. Sfortunatamente il leaker non ha pubblicato le immagini che riprendono il tablet frontalmente, ma è quasi certo che il device non presenterà poi chissà quali stravolgimenti in termini di design oppure ottimizzazioni delle cornici.

Realme Pad Mini dovrebbe arrivare in India nei prossimi mesi a un prezzo quasi sicuramente molto accattivante: restiamo in attesa di scoprire ulteriori informazioni sul device e magari l'eventuale arrivo anche nel nostro Paese.