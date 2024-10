Realme GT 7 Pro è in arrivo con il nuovo chip Snapdragon 8 Elite

Realme ha appena annunciato il lancio del nuovo smartphone Realme GT 7 Pro, il cui arrivo è previsto per il mese di novembre.

Questo dispositivo sarà il primo flagship in Europa a montare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite (di cui abbiamo parlato in questo nostro articolo), promettendo nuovi standard in termini di prestazioni e consolidando la posizione di Realme nel mercato degli smartphone di fascia alta.

Realme GT 7 Pro punta in alto e brilla su AnTuTu

Il nuovo Realme GT 7 Pro sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite, una piattaforma mobile all’avanguardia costruita con tecnologia a 3 nm, che offre un’efficienza energetica superiore e una potenza di calcolo senza precedenti. La CPU, con una velocità di clock superiore ai 4 GHz, garantisce prestazioni elevate non solo in termini di velocità ma anche per la sua capacità di gestire l’intelligenza artificiale. Questo dispositivo sarà il primo a debuttare in Europa con il suddetto processore, portando con sé un punteggio AnTuTu che supera i 3 milioni e posizionandosi addirittura sopra l’iPhone 16 Pro Max:

Realme ha sempre puntato ad offrire dispositivi in grado di combinare potenza ed innovazione. Con il GT 7 Pro, e grazie allo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, Realme è pronta a ridefinire il concetto di “prestazioni” nel mondo degli smartphone Android, creando le basi per un’esperienza d’uso fluida, veloce e basata su tecnologie AI avanzate.

Questo lancio rappresenta un momento cruciale per Realme, che ha già lasciato un segno nel mercato con il GT 6 lo scorso giugno, posizionandolo come “AI flagship killer”. Ora, con la serie GT Pro, il brand punta ancora più in alto, offrendo innovazioni significative e contando proprio sul contributo dello Snapdragon 8 Elite. Dopo sei anni di crescita costante, Realme è ormai tra i principali protagonisti del settore, pronta a competere anche nel segmento premium con giganti del calibro di Samsung Galaxy S25 Ultra.