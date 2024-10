iPhone 16 Pro: un fastidioso bug sta causando numerosi blocchi e riavvii

I nuovi iPhone 16 hanno esordito ufficialmente nel mese di settembre ma, fin dalle prime settimane, gli utenti hanno segnalato più di un malfunzionamento.

Nelle ultime ore, una delle questioni più discusse riguarda un bug che sta provocando il blocco improvviso del dispositivo, seguito da un riavvio automatico e senza alcuna spiegazione apparente: ad essere coinvolti sono in particolare gli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max.

Perché iPhone 16 Pro e Pro Max si bloccano?

Le segnalazioni sono letteralmente esplose sui social media e sui forum di supporto. In molti casi, gli utenti riferiscono che il bug si manifesta quando il loro iPhone 16 Pro o Pro Max smette di rispondere al tocco, per poi riavviarsi. In altri casi, il problema si presenta durante la modalità standby.

Questo bug sembra palesarsi indipendentemente dalla versione di iOS installata, che sia la stabile iOS 18/iOS 18.0.1 o la beta di iOS 18.1. Si tende quindi ad escludere che il problema sia correlato esclusivamente al software, come avvenuto in precedenza per altri bug legati al consumo di batteria. Di conseguenza, si ritiene che il malfunzionamento possa essere di natura hardware, limitato ad alcuni modelli di iPhone 16 Pro e Pro Max, benché nulla sia stato confermato finora da Apple.

Alcuni utenti hanno ricevuto unità sostitutive sfruttando la garanzia, ma in alcuni casi i problemi stanno continuando a presentarsi anche sui nuovi dispositivi, segno del fatto che la soluzione definitiva non sia ancora stata individuata. La gravità del bug varia fra i diversi modelli: alcuni iPhone 16 Pro e Pro Max si riavviano sporadicamente; in altri casi, il difetto tende a ripetersi fino a 20 volte al giorno, rendendo l’esperienza d’uso estremamente frustrante.

Fra le possibili soluzioni, seppur di carattere temporaneo, c’è chi consiglia il ripristino di iPhone 16 Pro e Pro Max alle impostazioni di fabbrica, senza recuperare i dati dal backup di iCloud: in alcune circostanze, questa soluzione pare aver funzionato.