Realme GT 6T torna al minimo storico su Amazon: è il BEST BUY della fascia media

Scegliere il miglior mid-range da meno di 400 euro su cui puntare oggi è più facile: grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il Realme GT 6T al prezzo scontato di 399 euro. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, è disponibile al minimo storico, ritornando al prezzo della promo lancio per l’ottimo smartphone di fascia media di casa Realme. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, hanno la possibilità di comprare lo smartphone anche in 5 rate mensili.

Realme GT 6T: è il mid-range da prendere oggi

Il Realme GT 6T è uno dei migliori mid-range sul mercato, con un comparto tecnico ricco e in grado di garantire prestazioni al top. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che del SoC Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, affiancato da 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 5.500 mAh, con supporto alla ricarica rpaida da 120 W. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT 6T al prezzo scontato di 399 euro, con possibilità anche di completare il pagamento in 5 rate mensili con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.