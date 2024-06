Realme GT 6T (8/256GB) + auricolari wireless Buds Air 6 a 99€ in MENO

Approfitta velocemente di questa occasione prima che scada e oggi potrai avere uno smartphone spettacolare più degli auricolari wireless di ottima qualità a prezzo sconvolgente. Dunque vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello Realme GT 6T e Buds Air 6 a soli 399,99 euro, invece che 498,98 euro.

Ebbene sì, con lo sconto del 20% oggi risparmi quasi 99 euro sul totale. Soprattutto puoi portarti a casa due dispositivi fantastici. Uno smartphone top che ti consentirà, tra le altre cose, di non avere problemi di memoria interna, e delle cuffiette Bluetooth per ascoltare musica e fare chiamate al meglio e in qualsiasi ambiente. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Realme GT 6T + Buds Air 6 a prezzo regalo

Avere questi due dispositivi a questa cifra è sicuramente una cosa che non capita tutti i giorni. Ecco perché dovrai fare alla svelta. Realme GT 6T ha un bellissimo display da 6,78 pollici con un refresh rate a 120Hz ed è perfettamente visibile anche alla luce del sole. Gode del processore Snapdragon 7+ Gen 3 e della scheda grafica Adreno 732 per prestazioni pazzesche. Inoltre in questa versione avrai a disposizione ben 256 GB di memoria interna.

Gli auricolari Realme Buds Air 6 godono di driver da 12,4 mm con bassi potenti e ti regalano un audio immersivo e sempre perfetto. Godono di una connessione affidabile che garantisce una bassissima latenza. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IP55 e possiedono una mega batteria da 40 ore complessive con la custodia.

Insomma che stai aspettando? È chiaro che l’offerta non potrà durare in eterno. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Realme GT 6T e i tuoi Buds Air 6 a soli 399,99 euro, invece che 498,98 euro. Se concludi l’ordine ora li riceverai a casa tua senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.