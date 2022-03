Realme GT 2 Pro: ecco una variante con fotocamera come il Nexus 6P

Nei mesi precedenti al lancio di Realme GT 2 series, da poco sbarcata anche in Europa durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, circolavano in rete alcuni render che avevano come protagonista lo smartphone Realme GT 2 Pro dotato di fotocamera posteriore orizzontale.

All'epoca il leak di OnLeaks fece parecchio scalpore non solo perché rappresentava un enorme scostamento rispetto il classico design degli smartphone del colosso cinese, ma anche perché riprendeva l'aspetto posteriore di uno dei device Google più amati di sempre: il Nexus 6P.

Realme ha ancora in cantiere una versione di GT 2 Pro con fotocamera orizzontale

In una serie di tweet scambiati tra il leaker OnLeaks e l'account Twitter ufficiale di Realme proprio in merito al leak relativo a questo singolare smartphone dell'azienda, l'account Twitter internazionale di Realme ha risposto al leaker con due parole che hanno riacceso l'hype dei fan: stay tuned, gergo inglese che indica di restare in attesa di una novità in merito.

stay tuned. — realme (@realmeglobal) March 4, 2022

La risposta dirada le nubi di chi pensava che questa singolare versione dello smartphone Realme fosse semplicemente un piccolo passo falso di OnLeaks: al momento non si sa ancora nulla sul device, né sulla scheda tecnica e nemmeno sulla probabile data di lancio.

In queste ultime settimane Realme è rimasta costantemente sul radar di leaker e specialisti di settore per diversi motivi: nei giorni scorsi un rapporto economico ha svelato che durante il 2021 la compagnia si è posizionata al quinto posto della classifica dei maggiori 5 produttori di smartphone, a breve è atteso il lancio del modello Realme 9 4G dopo che il device è stato quasi completamente svelato da un incredibile leak e, inoltre, sembra proprio che l'azienda stia anche lavorando a un nuovo smartphone munito dello slider laterale che normalmente trova posto sui telefoni di OnePlus.

Non ci resta che attendere pazientemente e scoprire cos'ha in cantiere Realme per i prossimi mesi.