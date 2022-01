Realme GT 2: Google Play Console svela la versione global

A distanza di poco più di una settimana dal lancio della serie Realme GT 2 in Cina, in queste ore scopriamo che Google Play Console ha visto il passaggio della versione global di Realme GT 2 confermando così i piani di lancio degli smartphone di fascia alta anche in Europa. Google Play Console svela che la versione global del device di Realme è etichettata con il codice prodotto RMX3311 e che non avrà differenze rispetto quella cinese.

La versione global di Realme GT 2 passa da Google Play Console

Scopriamo, infatti, che i device monteranno il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, fino a 12 GB di RAM, 256 GB di spazio interno e Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0 out-of-box. Ricordiamo che Realme GT 2 monta un display AMOLED Full HD+ da 6.62 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, 1300 nit di luminosità massima, fotocamera punch hole e sensore di impronte integrato nel display.

Il processore è ovviamente l'ultimo presentato da Qualcomm ed è affiancato da RAM di tipo LPDDR5, storage interno di tipo UFS 3.1, una fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP. La batteria è da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W, speaker stereo con Dolby Atmos e molte altre specifiche di prim'ordine.

Non è ancora chiaro quando il device sbarcherà in Europa, ma è ormai questione di pochi giorni.