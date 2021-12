Realme GT 2 passa da Geekbench: il top di gamma prende forma

Il passaggio di Realme GT 2 tramite Geekbench ci svela le specifiche tecniche del nuovo smartphone di fascia alta del colosso cinese. Nel giorni scorsi ci siamo ritrovati spesso a parlare della nuova serie di smartphone Realme, sia per conto di leaker e indiscrezioni che per teaser ufficiali: sappiamo, ad esempio, le specifiche del display del modello Realme GT 2 Pro, le caratteristiche del modello Realme GT 2 Pro Master Edition, la qualità del sensore di impronte di Realme GT 2 e molto altro.

Ecco le specifiche di Realme GT 2 grazie a Geekbench

In queste ore, però, il database Geekbench ci permette di valutare la scheda tecnica del modello “vanilla” Realme GT 2 con codice prodotto “RMX3310“. Le informazioni parlano di un punteggio in single core pari a 1125 e 3278 in multi core, la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 888 e il supporto fino a 12 GB di RAM. Tutto questo, unito alla disponibilità di Android 12 con la Realme UI 3.1, indica che il nuovo device di Realme sarà un vero e proprio top di gamma coi fiocchi.

Inoltre, secondo le informazioni provenienti dalla certificazione TENAA, sappiamo che il device monterà un pannello AMOLED da 6.62 pollici con fotocamera punch hole da 16 MP spostata nell'angolo sinistro, una fotocamera tripla sul retro con sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W e dimensioni pari a 162.9 x 75.8 x 8.6 mm.