Realme: continua senza sosta la scalata al successo

Il noto sottomarchio di OPPO, Realme, è ora il 4° più grande marchio di smartphone in Cina; a livello globale invece, è appena salito al 6° posto.

Realme: al 4° posto in Cina e al 6° posto a livello globale

Nel corso della giornata di ieri, Realme ha tenuto una conferenza di lancio per presentare il nuovo device di punta, il GT Neo2 per il mercato cinese. Durante questo evento, l'azienda ha anche rivelato di essere salita al quarto posto all'interno della classifica dei migliori OEM di telefonia mobile in Cina. È persino riuscita a raggiungere il sesto posto nella classifica globale.

A detta del produttore cinese di smartphone, i dati provenivano dalla nota società di analisi/ricerche di mercato, Counterpoint Research, la quale ha scoperto che le spedizioni di telefoni Realme hanno raggiunto i 15 milioni nel secondo trimestre di quest'anno. Ciò ha visto un enorme aumento del 135,1& anno su anno (YoY). Le vendite hanno persino spinto il marchio a salire al quarto posto della lista dei migliri OEM di device in Cina. È salito per la prima volta anche nella top 6 a livello globale.

Il rapporto ha inoltre aggiunto che l'azienda è il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo con vendite di 100 milioni di unità. Nel secondo trimestre del 2021, Realme si è classificata prima nel mercato delle Filippine e in Bangladesh, quarta in India e quinta in Europa. Durante questo stesso periodo, è persino riuscita a registrare un aumento delle vendite di un massiccio 1.006% anno su anno nel mercato cinese. Questo lo ha reso anche il produttore di device mobili in più rapida crescita nella prima metà dell'anno.

Inoltre, anche la quota di mercato della società all'interno del settore di telefoni 5G è cresciuta dall'8,8% nel primo trimestre al 15,9% nel secondo. In questa categoria, Realme si è classificata sul gradino del podio. La società ha anche affermato che la società ha fissato il suo prossimo obiettivo, ovvero raggiungere un “doppio 100 milioni” entro la fine del 2022. Entro il 2023, mira ad aumentare ulteriormente il volume delle vendite.