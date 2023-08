Realme C55: un affidabile compagno in SCONTO su Amazon

Se stai cercando un telefono che unisca prestazioni di alto livello a un design elegante e sottile, non cercare oltre: il Realme C55 è qui per soddisfare tutte le tue esigenze. E cosa ancora più sorprendente, puoi acquistarlo con uno sconto del 18% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 179,99 euro.

Realme C55: sono rimaste le ultime scorte a disposizione con questo prezzo

Una delle caratteristiche più impressionanti del Realme C55 è la fotocamera da 64 MP con AI. Con una risoluzione così elevata e una serie di funzioni avanzate, questa fotocamera è pronta a cogliere ogni dettaglio dei tuoi momenti più speciali. Grazie al sensore il 54% più ampio e dimensioni dei pixel il 19,6% più grandi rispetto alla generazione precedente, i tuoi scatti avranno una nitidezza e una chiarezza senza eguali. L’AI integrata ti permette di catturare foto ancora più vivaci e creative, rendendo ogni istante un ricordo indimenticabile.

Con 128 GB di archiviazione, il Realme C55 offre il doppio dello spazio rispetto ad altri smartphone della stessa serie. Avrai spazio a sufficienza per scattare tutte le foto e i video che desideri, scaricare le tue app preferite e conservare i tuoi file importanti senza preoccuparti di dover fare spazio. Inoltre, con la potente combinazione del chipset MediaTek Helio G88 e fino a 16 GB di RAM dinamica, puoi sperimentare un’esperienza di utilizzo fluida e senza intoppi. Sia che tu voglia giocare a giochi intensi o lavorare su più applicazioni contemporaneamente, il Realme C55 risponderà sempre con prestazioni eccellenti.

Un altro punto di forza del Realme C55 è la sua batteria massiva da 5.000 mAh. Questa generosa capacità ti permette di utilizzare il telefono per tutta la giornata senza doverti preoccupare di esaurire la carica. E quando è finalmente il momento di ricaricare, la tecnologia di ricarica SUPERVOOC da 33 W entra in azione. Con la capacità di caricare il telefono dallo 0 al 50% in soli 29 minuti, questa è la ricarica rapida più veloce nel segmento di mercato del Realme C55. Puoi quindi goderti un telefono sempre pronto all’uso, pronto a supportarti in ogni tua attività.

Realme C55 non è solo un concentrato di potenza e prestazioni, ma si distingue anche per il suo design elegante e sottile. Con uno spessore di soli 7,89 mm, è leggero e facile da maneggiare, adattandosi perfettamente alla tua mano. Il display Full HD+ da 6,72 pollici con refresh rate a 90 Hz offre un’esperienza visiva straordinariamente fluida e vivida. Guarda i tuoi video preferiti, gioca ai giochi più impegnativi o semplicemente scorri attraverso le tue app con una qualità visiva superiore.

Il Realme C55 è un vero e proprio gioiello tra gli smartphone della sua fascia di prezzo. Con una fotocamera avanzata, prestazioni potenti, batteria longeva e un design elegante, offre tutto ciò di cui hai bisogno in un telefono. E con lo sconto del 18% su Amazon, è l’occasione perfetta per acquistarlo a un prezzo ancora più conveniente di soli 179,99 euro. Non lasciarti sfuggire questa opportunità, le scorte a disposizione sono limitate.

