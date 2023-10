realme C55 è il BUDGET PHONE da AVERE: appena 219€ su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia economica e non sai quale scegliere, il popolarissimo e apprezzatissimo realme C55 è in vendita su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente. Infatti, con una spesa minima di appena 219€, il terminale Android del colosso cinese è pronto a soddisfare le tue personali esigenze senza far male al tuo portafogli.

Nonostante il prezzo super conveniente realme C55 è realizzato con materiali di buona qualità e fa leva su una scheda tecnica di tutto rispetto.

Solo su Amazon puoi acquistare il budget phone realme C55 ad appena 219€

Il device, infatti, monta un bel pannello Full HD+ da 6.72 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera frontale per selfie di qualità, mentre sotto il cofano una mega batteria da 5000 mAh ti accompagna per tutto il giorno senza fatica anche grazie alla tecnologia di ricarica rapida – può raggiungere il 50% di autonomia dopo appena 29 minuti di ricarica.

Bello, sottile e di design, lo smartphone a marchio realme monta anche un buon processore octa core e un modulo fotografico sul retro con due sensori di cui il principale da ben 64MP per foto e video di buona qualità.

Con un prezzo di vendita su Amazon di appena 219€ lo smartphone di realme è pronto per sorprenderti fin da subito; mettilo immediatamente nel carrello per riceverlo direttamente a casa già nella giornata di domani e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

