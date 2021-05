Il design e le specifiche chiave del Realme C20A sono stati rivelati prima del lancio: ecco tutto ciò che c’è da sapere.

C20A: schermo da 6,5 ​​pollici

L’azienda cinese Realme si appresta a presentare il 13 maggio uno smartphone che dovrebbe rivelarsi molto conveniente, vale a dire il Realme C20A. Prima del lancio, tuttavia, la società ha confermato alcune delle caratteristiche chiave del terminale, attraverso un video promozionale. Innanzitutto, sembra che il telefono in arrivo sia identico al Realme C20, che ha debuttato un mese fa; inoltre, come potete vedere dall’immagine di seguito, il C20A arriverà nelle tonalità blu e nero.

Il Realme C20A, stando a quanto emerso dallo spot, avrà un pannello LCD da 6,5 ​​pollici con notch a goccia utile ad ospitare, ovviamente, la selfie-camera. Sotto il cofano del terminale troveremo il chipset Helio G35, mentre per quanto riguarda l’autonomia energetica lo smartphone sarà dotato di una grande batteria da 5.000 mAh. Il pannello posteriore del telefono conta su un modulo squadrato, che sembra ospitare una singola fotocamera e un flash LED.

Al momento, non abbiamo ben chiaro su come il C20A differisca dal C20 e resta da vedere se di quest’ultimo arriverà un’ulteriore variante. Per quanto riguarda il prezzo, siamo certi che il Realme C20A sarà un telefono economico, visto il prezzo conveniente del fratello maggiore (il C20 costa, al cambio, circa 130 euro).

Vale la pena ricordare che il Realme C20 conta su un display HD + da 6,5 ​​pollici, a bordo ha il chipset Helio G35 associato a 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, conta su una batteria da 5.000 mAh e gode del sistema operativo Android 11 basato sull’interfaccia utente Realme.

Il device, inoltre, offre una camera selfie da 5 megapixel, una fotocamera posteriore da 8 megapixel, uno slot per schede microSD, il jack audio da 3,5 mm e una porta microUSB.

