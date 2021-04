Realme ha annunciato tre nuovi smartphone della serie C, il Realme C20, Realme C21 e Realme C25: i primi due offrono specifiche e design simili, mentre C25 è alimentato da un chip per il gaming di fascia media.

C25, C21, C20: specifiche

Il Realme C25 ha un LCD IPS da 6,5 ​​pollici con risoluzione HD +, un rapporto di aspetto 20: 9 e fino a 480 nit di luminosità. Il SoC MediaTek Helio G70 incentrato sui giochi alimenta il telefono che vanta fino a 128 GB di storage, interfaccia Realme 2.0 basata su Android 11.

Sotto il cofano troviamo una batteria da 6.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W tramite USB-C, oltre alla ricarica inversa.

Per i selfie ci pensa un sensore da 8 megapixel, mentre il modulo posteriore presenta una fotocamera principale da 13 megapixel con apertura f / 1.8, una macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Infine, il terminale è provvisto anche del sensore per le impronte digitali.

Gli smartphone Realme C20 e Realme C21 sono dotati di un pannello LCD IPS da 6,5 ​​pollici che offre una risoluzione HD + di 720 x 1600 pixel, un rapporto di aspetto 20: 9 e una luminosità di 400 nit.

Ad alimentare i due smartphone il chip Helio G35, associato a fino a 64 GB di memoria eMMC 5.1, espandibile ulteriormente tramite microSD. Anche su questi device troviamo preinstallato il sistema operativo Android 11 con interfaccia utente Realme.

Sia il Realme C20 che il Realme C21 sono supportati da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10 W; presente anche la ricarica wireless inversa. Il C20 non ha uno scanner di impronte digitali a differenza del C21 che lo ha ubicato sul retro.

Dotati entrambi di una fotocamera frontale da 5 megapixel, il C20 presenta tuttavia sul posteriore una una singola fotocamera da 8 megapixel sul retro. Il C21 invece ha in dotazione una fotocamera principale da 13 megapixel con apertura f / 2.2, un sensore di profondità da 2 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel. Entrambi i telefoni sono in grado di registrare video 1080p a 30 fps e offrono doverse funzioni fotografiche come il flash LED, la modalità panorama, HDR, modalità macro, Chroma Boost, timelapse, HDR e filtri colore.

I prezzi dei Realme C25, C21, C20 nelle diverse varianti non supereranno, al cambio, i 130 euro circa.

