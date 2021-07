Il primo sguardo alla futura Realme Band 2 ci permette di osservare un design completamente rinnovato rispetto al “vecchio” modello.

Realme Band 2: facciamo il punto

L'anno scorso, il sub brand di OPPO ha annunciato il suo primo fitness tracker: si chiamava Realme Band. Ora, l'azienda sembra essere pronta per annunciare un prodotto erede e i rendering dell'indossabile chiamato Realme Band 2 mostrano che il produttore sta optando per un nuovo look ma familiare.

La nuova smartband adotterà un design a schermo intero, lo stesso che abbiamo visto su fitness tracker come Honor Band 6. Le indiscrezioni e i rendering provengono dal tipster OnLeaks e sono realizzati in collaborazione con Digit. Il display è più grande ma è ancora circondato da cornici spesse e da una linea sotto lo schermo che sembra indicare un pulsante capacitivo. Il tracker ha un telaio curvo che sembra fatto di metallo ma potrebbe essere di plastica.

Un altro cambiamento visibile è il design dei cinturini che non hanno una fusione perfetta con il corpo come quello della Realme Band. Nella parte inferiore, la nuova smartband in arrivo presenta più sensori, il che potrebbe significare che avrà il supporto per il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue.

Vogliamo ipotizzare che Realme Band 2 verrà fornito con un caricabatterie magnetico che si attacca alla parte inferiore, ma i due cerchi in alto sembrano essere sensori e non pin di contatto. Non sappiamo se sia un errore del creatore dei render.

Si dice che Realme Band 2 abbia un display da 1,4 pollici, un grande aggiornamento rispetto al display da 0,96 pollici del modello dello scorso anno. Le sue dimensioni sono di 45,9 x 24,6 x 12,1 millimetri. Il dispositivo supporta il Bluetooth 5.1 e verrà lanciato entro la fine dell'anno. Possiamo anche aspettarci il supporto per più modalità sportive.

