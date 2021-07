Realme Band 2 è stato avvistato sulla certificazione Bluetooth SIG: il nuovo fitness band dovrebbe essere lanciata a breve.

Realme Band 2: ci siamo

Il Realme Band 2 ha ottenuto il via libera da Bluetooth SIG oggi e per quanto riguarda la connettività, la prossima fitness band dell'azienda utilizzerà Bluetooth v5.1. Gli altri dettagli del dispositivo – come le dimensioni del display e le informazioni sulla capacità della batteria – non sono noti, ma va considerato che è la prima volta che Band 2 appare su un ente di certificazione ufficiale. La certificazione – che contrassegna il device con il numero di modello RMW2010 – conferma che la presentazione della band è vicina.

Ricordiamo che l'azienda cinese ha lanciato la sua prima band l'anno scorso, parliamo ovviamente di Realme Band che contava su display da 0,96 pollici, Bluetooth 4.2 LE ed era compatibile con i dispositivi con Android 5.0 e versioni successive. Il primo fitness tracker di Realme aveva persino un sensore per monitorare la frequenza cardiaca e la classificazione IP68 per resistere agli schizzi d'acqua o alla polvere, oltre al supporto per il controllo del sonno e la funzione di contapassi.

La Band offriva nove modalità sportive – come camminare, correre e yoga -, la visualizzazione delle notifiche di testo da più app, degli SMS, di chiamata e racchiudeva una batteria da 90 mAh che assicurava 10 giorni di durata con una singola carica. La Realme Band era disponibile in tre opzioni di colore: nero, verde oliva e giallo.

