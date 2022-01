OPPO A36 è ufficiale: ecco un nuovo medio gamma 4G

A stretto giro dai rumor circa le due varanti di OPPO Find X5, il colosso cinese ha ufficialmente presentato lo smartphone di fascia media OPPO A36. Come aveva svelato qualche giorno fa il ben informato Evan Blass, il nuovo smartphone di OPPO è indirizzato maggiormente a chi è alla ricerca di un device con un buon design, sobrio, curato e con un prezzo di lancio piuttosto bilanciato.

OPPO A36: caratteristiche e design

Dicevamo il design: il device si presenta con un pannello LCD da 6.56 pollici HD+ da 1612 x 720 con frequenza di aggiornamento a 90 Hz che, nonostante una risoluzione non così alta, non monta il notch a goccia come invece siamo soliti vedere nei device di questa categoria. OPPO A36, infatti, presenta una fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra da 8 MP e cornici piuttosto ottimizzate. Sul retro, invece, la fotocamera doppia è costituita ad un sensore principale da 13 MP e uno secondario di profondità da 2 MP; di fianco il classico flash LED dual tone.

Sotto la scocca è presente il processore Qualcomm Snapdragon 680 affiancato da 8 GB di RAM di tipo LPDDR4x e spazio di archiviazione da 256 GB di tipo UFS 2.1, mentre la batteria da 5000 mAh supporto la ricarica “rapida” a 10 W. Piuttosto completa la connettività con Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GNSS, jack audio da 3.5 mm e una porta USB Type-C. Il sistema operativo è Android 11 con la personalizzazione ColorOS 11.1.

Prezzo e disponibilità

Il device di OPPO è disponibile al pre-ordine in Cina a partire da oggi con la vendita al pubblico dal prossimo 14 gennaio nelle colorazioni Cloudy Black e Qingchuan Blue. La versione con 8+256 GB è proposta al prezzo di 1.599 yuan, circa 220 euro, che durante la fase di pre-ordine viene scontata a 1.499 yuan, circa 210 euro.