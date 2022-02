Realme svela il primo smartphone "camaleonte": il design è assurdo

La serie Realme 9 Pro in arrivo a breve avrà dalla sua un design incredibile, da “camaleonte”, che lo distinguerà da tutti gli altri device presenti sul mercato. Con la particolare versione “Light Shift“, infatti, la serie Realme 9 Pro sarà la prima a portare in Europa lo smartphone “camaleonte”: basta una esposizione al Sole di appena 5 secondi ed ecco che la cover posteriore passerà dal blu al rosso e viceversa.

Realme 9 Pro series avrà un design da camaleonte

Com'è possibile? La compagnia ha introdotto un particolare materiale fotocromatico in grado di reagire rapidamente all'esposizione dei raggi ultravioletti. Per raggiungere questo incredibile risultato sono stati necessari più di 200 tentativi per superare gli ostacoli e perfezionare la resa cromatica: Realme ha dapprima messo a punto un nuovo processo fotocromatico a doppio strato, e poi ha aggiunto uno strano composito organico che incrementa del 40% la resa cromatica.

La serie Realme 9 Pro non solo farà parlare di sé per via dell'incredibile aspetto camaleontico, ma saprà sorprendere anche per quanto riguarda la leggerezza e le dimensioni: si parla di appena 182 grammi di peso e 7,99 mm di spessore. Infine, lo ricordiamo, la serie numerica di Realme ha consentito al colosso cinese di fare un incredibile balzo in avanti nel mercato raggiungendo una crescita in Europa del 570%.

Realme 9 Pro series è atteso al lancio in Europa nel corso delle prossime settimane.