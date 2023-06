Realme 9 5G in offerta a quasi metà prezzo col Red Friday di MediaWorld

Il realme 9 5G è la versione con connettività 5G del realme 9 standard. Si distingue per l’ottimo processore Snapdragon 695 e un display con refresh rate fino a 120 Hz, a tutto vantaggio della fluidità dello schermo. Il prezzo? Grazie all’eccezionale offerta del Red Friday di MediaWorld, oggi lo paghi soltanto 149 euro anziché 279,99 euro, beneficiando di uno sconto del 46%.

Realme 9 5G in sconto del 46% sul sito di MediaWorld

La versione 5G del modello appartenente alla nona generazione di realme dà la sensazione materiale di un telefono incredibilmente veloce, nonostante appartenga alla fascia economica dei medio gamma con un prezzo ora da base di gamma. E al di là della velocità, le altre caratteristiche chiave sono la capiente batteria da 5.000 mAh, la tripla fotocamera con intelligenza artificiale da 50 megapixel e il refresh rate fino a 120 Hz del display da 6,6 pollici, con rapporto schermo-corpo del 90,8%.

Il modello in offerta sul sito ufficiale di MediaWorld è quello in colorazione Black con la configurazione 4/128GB. Al momento dell’acquisto, puoi scegliere di ritirarlo in negozio di persona, così da risparmiare sulle spese di spedizione pari a 2,99 euro. Scegli il punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua e completa poi l’ordine normalmente, non ci sono altri passaggi particolari da rispettare.

Tutto quello che ti resta da fare è semplice: aggiungi il realme 9 con connettività 5G al carrello per risparmiare la bellezza di 130 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. La promo Red Friday termina alla mezzanotte di domenica 4 giugno.

