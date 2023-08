Realme 9 5G in offerta a 139€ su Amazon: è un BEST BUY assoluto

Il Realme 9 5G diventa lo smartphone da comprare per tutti gli utenti alla ricerca di un modello completo da meno di 150 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Realme con un prezzo scontato di 139 euro. Si tratta di una promozione davvero interessante: il Realme 9 5G è dotato del chip Snapdragon 695, con supporto al 5G, oltre che di 4 GB di RAM, 64 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Realme 9 5G: con quest’offerta è da prendere subito

Il Realme 9 5G è uno smartphone completo: tra le specifiche c’è spazio per un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che per il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G che garantisce prestazioni generali eccellenti, in rapporto al prezzo. Da notare anche 4 GB di RAM, 64 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W.

A completare la scheda tecnica c’è una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, un sensore di impronte digitali, il chip NFC e il supporto Dual SIM. Lato software, invece, lo smartphone è dotato di Android 13 che viene personalizzato dalla Realme UI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 9 5G al prezzo scontato di 139 euro. Lo smartphone di casa Realme è, in questo momento, il modello di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo economico ma completo, sotto tutti i punti di vista. L’offerta è accessibile cliccando sul tasto qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.