Realme 9 5G spunta sul sito ufficiale prima dal lancio: ecco com'è fatto

Alcune volte capita che le aziende facciano errori grossolani, come quello di oggi, svelando in anticipo un nuovo prodotto: Realme ha pubblicato erroneamente la pagina prodotto dello smartphone Realme 9 5G dandoci modo di scoprire in dettaglio e in maniera ufficiale il suo design e le sue caratteristiche più importanti.

Nei giorni scorsi ci eravamo ritrovati a parlare dello smartphone 5G del colosso cinese in quanto possibilmente differente rispetto la versione lanciata per il mercato cinese: il leak di queste ore conferma che effettivamente Realme 5G per il mercato Europeo avrà delle piccole differenze rispetto il modello per il mercato asiatico.

Realme 9 5G finisce in rete in anticipo grazie a un leak: ecco specifiche e design

Lo smartphone di Realme monterà un pannello LCD da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz e una fotocamera punch hole da 16 MP con apertura f/2.1; il sensore per le impronte non sarà integrato al display ma sarà invece nascosto all’interno del tasto laterale di accensione. Sotto la scocca troverà posto il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G accompagnato da 4 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno non espandibile; stiamo evidentemente guardando la scheda tecnica di un medio gamma in tutto e per tutto.

Ci sono novità anche per quanto riguarda la fotocamera posteriore che, nella sua declinazione per il mercato europeo, sarà costituita da un sensore principale da 50 MP e da due sensori da 2 MP rispettivamente per scatti di profondità e in bianco e nero. Per quanto riguarda l’autonomia il device sarà dotato di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W, mentre Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0 si occuperà di gestire l’hardware in maniera impeccabile.

