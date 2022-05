Realme 9 5G arriverà in Europa con un hardware differente?

A distanza di pochi giorni di distanza dal teaser ufficiale che anticipa l’arrivo in Europa di Realme 9 4G e Realme Pad Mini, una indiscrezione dell’ultimo minuto svela che il modello Realme 9 5G dovrebbe arrivare nel Vecchio Continente con un hardware differente rispetto il modello lanciato in Cina lo scorso mese di marzo.

Rispetto al modello per il mercato asiatico, infatti, sembra che il modello di fascia media possa impiegare il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G al posto del MediaTek Dimensity 810; una variazione che spesso riscontriamo nelle diverse varianti per i mercati internazionali.

Realme 9 5G in Europa dovrebbe montare un processore Qualcomm al posto del MediaTek

Ma non solo processore differente, anzi. L’idea che ci siamo fatti è che la versione per l’Europa sia in qualche modo molto più interessante di quella lanciata due mesi fa per il mercato asiatico. Il display dovrebbe crescere di diagonale passando da 6.5 a 6.6 pollici e ci sarebbero anche miglioramenti per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento prevista a 120 Hz e non più a 90 Hz.

Il device è atteso con 4 GB di memoria RAM con 64/128 GB di spazio interno, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W e un prezzo di lancio attorno ai 2-300 euro.

Scheda tecnica Realme 9 5G

Display LCD da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con luminosità massima di 600 nit e frequenza di aggiornamento a 90 Hz;

Processore MediaTek Dimensity 810;

4/6 GB di RAM LPDDR4x con 64/128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB con la microSD;

Fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, flash LED, sensore B&N da 2 MP e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.1;

Jack audio da 3.5 mm, supporto Hi-Res Audio e sensore di sblocco laterale;

Connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), 5G SA/NSA (N1/N28A/N41/N77/N28), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou;

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Dart Charge da 18 W;

Dimensioni: 162.5 × 74.8 × 8.5 mm;

Peso: 188 grammi;

Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0

