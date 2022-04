Realme 9 4G è UFFICIALE: fotocamera da 108 MP e prezzo aggressivo

Dopo le ultime indiscrezioni circa il design e le specifiche di Realme 9 4G, in queste ore il colosso cinese ha finalmente presentato il suo nuovo smartphone Android di fascia media che si andrà ad aggiungere ai fratelli Realme 9 5G, Realme 9 5G SE, Realme 9 Pro 5G, Realme Pro+ 5G e Realme 9i.

Dei sei smartphone che compongono la famiglia Realme 9, il modello annunciato quest’oggi è il secondo ad essere munito di connettività 4G proprio come il fratello Realme 9i.

Realme 9 4G: caratteristiche e design

Come avevamo visto nei giorni scorsi in numerosi leak e indiscrezioni varie, il medio gamma di Realme monta un pannello AMOLED da 6.4 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e luminosità massima da 1000 nit; un elemento molto particolare è il sensore di impronte integrato nel display che può fungere anche da sensore per il battito cardiaco.

L’elemento caratteristico del device è senza ombra di dubbio la fotocamera tripla posteriore con il sensore Samsung ISOCELL HM6 da 108 MP, a cui si affianca poi un sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 120° e un sensore macro da 2 MP; la lente frontale è invece da 16 MP. Sotto la scocca è presente il processore Qualcomm Snapdragon 680 con 6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, mentre come batteria è presente un modulo da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W.

Android 12 con la Realme UI 3.0 chiude una scheda tecnica più che equilibrata.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di Realme sarà disponibile all’acquisto a partire dal prossimo 12 aprile nelle colorazioni Sunburst Gold, Stargaze White e Meteor Black. Ecco i prezzi al lancio:

6+128 GB a circa 190 euro al cambio;

8+128 GB a circa 205 euro al cambio.

Al momento il device è disponibile solo per il mercato indiano, ma è probabile che verrà presentato anche in Europa e quindi nel nostro Paese.