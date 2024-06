Realme 12 Pro+ in super offerta: elegante e potente

Il Realme 12 Pro+ è un formidabile smartphone di fascia media: design carismatico e iconico, grandi prestazioni e un prezzo sfacciatamente competitivo. Questi tre fattori lo rendono una delle nostre opzioni preferite per il 2024. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzaccio: con lo sconto del 25%, oggi il modello da 8+256GB lo paghi solamente 376,99€.

Equipaggiato con un display AMOLED curvo da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offre un’esperienza visiva di alta qualità e un’interfaccia utente fluida. La qualità costruttiva è eccellente, con un retro in pelle vegana che conferisce un aspetto premium e una sensazione piacevole al tatto.

La fotocamera principale da 50MP utilizza il sensore Sony IMX890 con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), affiancata da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera periscopica da 64MP con zoom ottico 3x, anch’essa dotata di OIS. Una configurazione impressionante, che ti assicura scatti stupendi in quasi qualsiasi condizione di luce.

Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 7s Gen 2, supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, che garantiscono prestazioni fluide per le attività quotidiane e il gaming. La batteria da 5000mAh supporta la ricarica rapida SUPERVOOC da 67W, permettendo di ricaricare il dispositivo fino al 50% in pochi minuti​. Rimane ancora poco tempo: non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!